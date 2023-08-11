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Происшествия 11 августа 2023 09:11

Из-за удара молнии в Калуге загорелась электроподстанция

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Сегодня утром на территории села Росва в Калуге загорелась электрическая подстанция, сообщает губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

По преварительной информации, причиной возгорания стало попадание молнии.

На данный момент возгорание на подстанции ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал.

Шапша отметил, что населенные пункты, подключенные к подстанции, остались без электричества. Сейчас специалистты проводят работу по передключению электросетей и скорейшему восстановлению подачи электричества жителям.

#калуга #молния #пожар
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