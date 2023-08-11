Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из-за удара молнии в Калуге загорелась электроподстанция
Сегодня утром на территории села Росва в Калуге загорелась электрическая подстанция, сообщает губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале.
По преварительной информации, причиной возгорания стало попадание молнии.
На данный момент возгорание на подстанции ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал.
Шапша отметил, что населенные пункты, подключенные к подстанции, остались без электричества. Сейчас специалистты проводят работу по передключению электросетей и скорейшему восстановлению подачи электричества жителям.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа