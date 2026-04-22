Происшествия 22 апреля 2026 08:44

Из-за удара БПЛА обрушились несколько этажей дома в Сызрани, более 10 пострадавших

Несколько этажей обрушились в подъезде четырехэтажного дома в Сызрани. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Причиной ЧП стала атака вражеских беспилотников, уточнил руководитель региона.

В результате происшествия пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Проведена эвакуация жильцов соседних подъездов. Спасенным оказывается медицинская и психологическая помощь. Поисковые работы продолжаются, передает ТАСС.

#атака БПЛА #обрушился дом #Самарская область
