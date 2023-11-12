Из-за тумана в аэропорту Казани отменили посадку нескольких рейсов

Фото: © «Татар-информ»

Сегодня в казанском аэропорту отменили посадку нескольких самолетов.

Как сообщили агентству в пресс-службе аэропорта, из-за тумана и плохой видимости на запасной аэродром в Нижний Новгород ушли самолеты, следовавшие рейсами из Оша, Москвы и Екатеринбурга.

Отметим, что аэропорт «Казань» работает в штатном режиме.

«Решение уйти на запасной аэродром принимает командир экипажа», – добавили в аэропорту.