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Из-за тумана в аэропорту Казани отменили посадку нескольких рейсов
Сегодня в казанском аэропорту отменили посадку нескольких самолетов.
Как сообщили агентству в пресс-службе аэропорта, из-за тумана и плохой видимости на запасной аэродром в Нижний Новгород ушли самолеты, следовавшие рейсами из Оша, Москвы и Екатеринбурга.
Отметим, что аэропорт «Казань» работает в штатном режиме.
«Решение уйти на запасной аэродром принимает командир экипажа», – добавили в аэропорту.
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