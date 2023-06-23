Из-за триатлона акваторию Казанки закроют для байдарок, катеров и гидроциклов

В столице Татарстана во время проведения триатлона – первенства России, республиканских соревнований «Детская лига» – перекроют акваторию реки Казанка. Горожанам в это время запретят кататься на прогулочных и спортивных судах, следует из постановления премьер-министра РТ Алексея Песошина.

С 9.00 до 18.00 8 июля и с 7.00 до 15.00 9 июля запрещается использование маломерных судов, в том числе гидроциклов, байдарок, гребных лодок, парусных, прогулочных, спортивных судов по реке Казанка на участке от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум».

На указанных участках МЧС РТ поручено организовать дежурство.

Напомним, что также в эти дни будет ограничено движение транспорта рядом с центром семьи «Казан» и по ул.Сибгата Хакима.

В соревнованиях примут участие спортсмены в возрасте от 16 до 19 лет.