news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
2 декабря 2021  14:16
Павел Климчак

Из-за «тикающего» пакета к дому на Ломжинской в Казани съехались экстренные службы

news_top_970_100

К высотному дому на Ломжинской в Казани сегодня съехались экипажи всех экстренных служб. Как рассказали агентству жители дома, в одном из подъездов обнаружили какой-то предмет, который издавал тикающий звук.

Как стало известно агентству, жительница этого дома нашла странный предмет: пластиковый с кнопками, который «тикал».

Пока предмет проверяли кинологи, никого из жителей дома не впускали и не выпускали. 

По данным источника ИА «Татар-информ», в пакете обнаружили детскую игрушку. Возможно, ее кто-то выбросил или забыл.

#детские игрушки #кинологи
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное