Из-за «тикающего» пакета к дому на Ломжинской в Казани съехались экстренные службы

К высотному дому на Ломжинской в Казани сегодня съехались экипажи всех экстренных служб. Как рассказали агентству жители дома, в одном из подъездов обнаружили какой-то предмет, который издавал тикающий звук.

Как стало известно агентству, жительница этого дома нашла странный предмет: пластиковый с кнопками, который «тикал».

Пока предмет проверяли кинологи, никого из жителей дома не впускали и не выпускали.

По данным источника ИА «Татар-информ», в пакете обнаружили детскую игрушку. Возможно, ее кто-то выбросил или забыл.