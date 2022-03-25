Из-за техработ в системе ГИБДД татарстанцы не смогут зарегистрировать авто в воскресенье

В республиканской Госавтоинспекции сообщили, что в это воскресенье, 27 марта, с девяти часов утра до трёх часов дня планируются плановые технические работы, из-за которых в том числе будут отключены информационные системы ГИБДД.

Из-за этого в воскресенье подразделения по регистрации авто не будут осуществлять приём. Те, кто записался на регистрацию в этот день, смогут пройти ее в последующие дни в любое удобное время. Так, 26 и 28 марта работа подразделений будет проходить до последнего заявителя. Информацию о режиме и условиях работы подразделений Госавтоинспекции можно получить на официальных сайтах территориальных органов МВД России.

Вместе с тем в ГИБДД РТ напоминают, что на регистрацию автомобиля и получение прав можно заранее записаться, выбрав удобное для вас время, на официальном портале Госуслуг.