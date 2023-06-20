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Новости Татарстана и Казани
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Из-за техработ в нескольких пунктах ГИБДД временно не будут регистрировать авто
Из-за технических работ в центре обработки данных МВД РФ прием граждан по вопросам предоставления госуслуг будет временно ограничен, сообщили в ведомстве.
Так, граждан 25 июня не будут принимать в отделениях №1 на Оренбургском тракте, №2 на Тэцевской. Кроме того, прием будет ограничен в пунктах регистрации, расположенных в автосалонах «КАН АВТО» на Сибирском тракте, «ТТС» на Декабристов, а также в пункте регистрации в филиале ГБУ МФЦ на Проспекте Победы.
Госавтоинспекция Казани напоминает, что спланировать свой визит заранее и существенно сэкономить время при посещении регистрационных и экзаменационных подразделений можно воспользовавшись online-сервисом на портале gosuslugi.ru
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