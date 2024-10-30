Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из-за теплой погоды клещи в Татарстане были на четверть активнее, чем в прошлом году
За этот год 12 552 татарстанца обратились к врачам после укусов клещей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
«За текущий эпидемиологический сезон количество обратившихся в медицинские организации по поводу укусов клещей было на 25% выше аналогичного периода прошлого года», – отметила санитарный врач.
Так произошло из-за ранней теплой весны, когда жители республики гораздо раньше обычного начали ходить на природу. А также на увеличение числа укусов повлияла достаточно теплая осень.
Любовь Авдонина добавила, что в республике зарегистрировали 31 случай боррелиоза и девять заражений клещевым энцефалитом. Замруководителя ведомства добавила, что на сегодня сезон активности клещей завершен.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»