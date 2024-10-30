Из-за теплой погоды клещи в Татарстане были на четверть активнее, чем в прошлом году

За этот год 12 552 татарстанца обратились к врачам после укусов клещей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За текущий эпидемиологический сезон количество обратившихся в медицинские организации по поводу укусов клещей было на 25% выше аналогичного периода прошлого года», – отметила санитарный врач.

Так произошло из-за ранней теплой весны, когда жители республики гораздо раньше обычного начали ходить на природу. А также на увеличение числа укусов повлияла достаточно теплая осень.

Любовь Авдонина добавила, что в республике зарегистрировали 31 случай боррелиоза и девять заражений клещевым энцефалитом. Замруководителя ведомства добавила, что на сегодня сезон активности клещей завершен.