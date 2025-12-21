Из-за теплого фронта в Татарстане ожидаются метели, гололед, туман и до нуля градусов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 21 декабря, теплый фронт очередного атлантического циклона принесет в Татарстан снежную и неустойчивую погоду. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Прогнозируется небольшой снег, мокрый снег. В отдельных районах, включая Казань, разыграются метели с ухудшением видимости до одного-двух километров и образуется гололед.

Утром кое-где сохранится опустившийся еще ночью туман. На дорогах региона, в том числе и его столицы, – гололедица, местами сильная.

Южный и юго-западный ветер силой от 7 до 12 м/с кое-где будет усиливаться порывами до 15–18 м/с (в Казани – лишь до 15 м/с).

После достаточно холодной ночи (до -8 градусов на западе, до -15, а при прояснениях и до -20 – на востоке) днем воздух в Татарстане прогреется до 0, -5 градусов (в столице РТ – до 0, -2 градусов).