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Новости Татарстана и Казани
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Из-за текущей с моста в Советском районе Казани воды встали трамваи двух маршрутов
В Казани временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №5 и №7, сообщают в «Метроэлектротрансе».
«На участке от улицы Арбузова до улицы Глазунова из-за течи воды с моста временно приостановлено в одном направлении движение трамвайных маршрутов номер 5, 7», – указано в Telegram-канале предприятия.
В настоящее время движение на данном участке организовано через улицу Халитова.
В связи с этим жителям и гостям столицы следует заранее планировать свой маршрут.
UPD(19.12). Движение трамвайных маршрутов восстановлено.
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