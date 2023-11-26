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Происшествия 26 ноября 2023 18:37

Из-за текущей с моста в Советском районе Казани воды встали трамваи двух маршрутов

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В Казани временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №5 и №7, сообщают в «Метроэлектротрансе».

«На участке от улицы Арбузова до улицы Глазунова из-за течи воды с моста временно приостановлено в одном направлении движение трамвайных маршрутов номер 5, 7», – указано в Telegram-канале предприятия.

В настоящее время движение на данном участке организовано через улицу Халитова.

В связи с этим жителям и гостям столицы следует заранее планировать свой маршрут.

UPD(19.12). Движение трамвайных маршрутов восстановлено.

#МУП «Метроэлектротранс»
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