Из-за течи в водопроводе центр Казани временно останется без воды

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Из-за ремонтных работ, вызванных аварийной ситуацией на одном из водопроводов, часть зданий Вахитовского, Приволжского и Советского районов столицы Татарстана на время останется без воды. Об этом предупреждает казанский «Водоканал».

Водоснабжение отключат в 10 часов утра 22 декабря, а возобновят только через сутки, в 10 часов 23 декабря. Причиной временных неудобств станут аварийные работы на водоводе диаметром 900 миллиметров 1971 года постройки, расположенном на пересечении улиц Салимжанова и Пушкина.

В камере обнаружена течь, необходима срочная реконструкция, чтобы не допустить прорыва. В работах будут задействованы до 20 единиц спецтехники и 30 рабочих, отмечает мэрия Казани.

Пока что проводятся подготовительные мероприятия по переключениям и регулировке гидравлического режима водопроводной сети для минимизации количества отключений, уточняют в «Водоканале».

Отключение воды затронет 125 многоквартирных домов, семь школ, четыре детских сада, 43 гостиницы, 327 административных зданий, одну котельную и семь частных домов.

Кроме того, давление водоснабжения будет понижено в 505 многоквартирных домах, 11 школах, 17 детских садах, 320 административных зданиях, 11 больницах и 21 котельной.

Полный список зданий, подпадающих под отключение, опубликован на сайте «Водоканала». Автоцистерны с водой будут размещаться согласно заявкам, которые принимаются по телефону: 8 (843) 231-62-60.