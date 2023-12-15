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Происшествия 15 декабря 2023 13:22

Из-за течи на теплопроводе в Бугульме пять жилых домов остались без тепла

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Из-за образования течи на теплопроводе на улице Газинура Гафиатуллина вблизи дома №33 в Бугульме несколько многоэтажек остались без тепла. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как выяснилось, произошла земляная течь теплопровода. Сейчас на месте работает бригада бугульминского предприятия тепловых сетей.

На время проведения аварийных работ без теплоснабжения остаются 5 многоквартирных домов по улицам:

  • Газинура Гафиатуллина, дома №33, 35, 37;
  • Валентина Шашина, дом № 8;
  • Николая Гоголя, дом № 61.

Ориентировочное время завершения аварийно-восстановительных работ в 14.00, отметили в ведомстве.

#теплоснабжение #Бугульма
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