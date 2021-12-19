Из-за тайфуна на Филиппинах погибли не менее 75 человек

На Филиппинах число жертв тихоокеанского тайфуна «Раи» увеличилось до 75. Причем эти цифры нельзя считать окончательными, заявили в агентстве Agence France-Presse (AFP).

В издании отмечают, что на Филиппинах сейчас наблюдаются проблемы со связью, поэтому информация поступает с задержками. Так, ранее сообщалось о 33 погибших.

Как сообщает вьетнамский Национальный центр гидрометеорологического прогнозирования, сегодня в середине дня эпицентр тайфуна окажется в акватории провинции Биньдинь.