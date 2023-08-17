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Руc Тат
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Общество 17 августа 2023 09:32

Из-за строительства тепловода в Казани ограничат движение по улице Аделя Кутуя

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Из-за строительства тепловода в Казани ограничат движение по улице Аделя Кутуя

В связи со строительством магистрального тепловода в Казани в несколько этапов будет перекрыта для движения автомобилей улица Аделя Кутуя. Об этом сообщает мэрия.

Так, с 21 августа полностью закроют проезжую часть от заезда к зданию № 24 (корп.2) по ул.Родины до здания № 181д по ул.Аделя Кутуя (до 30 октября) и от ул. Родины до здания № 130 по Аделя Кутуя (до 30 декабря).

С 10 октября и до 30 ноября будет перекрыт заезд к зданию № 24 (корп.2) по улице Родины будет перекрыт.

Также будет перекрыта проезжая часть в районе здания № 181д по Аделя Кутуя и проезд к улице Рихарда Зорге. Здесь ограничения будут действовать с 24 октября по 24 ноября.

С 21 августа и до 30 декабря от здания № 181д по ул.Аделя Кутуя до Даурской полностью закроют проезжую часть без ограничения проезда к ул.Рихарда Зорге.

#ограничение
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