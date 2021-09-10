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Ру Тат
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10 сентября 2021  06:38

Из-за строительства метро в Казани частично перекрыто движение по улице Зорге

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Сегодня в Казани было введено ограничение движения по автодороге на улице Рихарда Зорге, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

До 15 сентября движение транспорта будет перекрыто у домов №95 и 34/1 по улице Юлиуса Фучика. В эти дни здесь будет производиться вынос сети хозяйственно-бытовой канализации из зоны строительства метрополитена.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани на две недели частично ограничат движение по улицам Телецентра и Маршрутная.

#ограничение движения
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