Из-за строительства метро в Казани частично перекрыто движение по улице Зорге

Сегодня в Казани было введено ограничение движения по автодороге на улице Рихарда Зорге, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

До 15 сентября движение транспорта будет перекрыто у домов №95 и 34/1 по улице Юлиуса Фучика. В эти дни здесь будет производиться вынос сети хозяйственно-бытовой канализации из зоны строительства метрополитена.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани на две недели частично ограничат движение по улицам Телецентра и Маршрутная.