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Из-за строительства канализации в Казани ограничен проезд по ул.Татарстан
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До 21 марта в Казани ограничено движение по ул.Татарстан. В это время здесь проводятся работы по устройству приямков под бурение для строительства кабельной канализации, сообщается в сборнике документов и правовых актов мэрии столицы РТ.
Под ограничение попадают участки дорог рядом с домами №2, 3, 10, 14/59а, 16.
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