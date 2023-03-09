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Руc Тат
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Общество 9 марта 2023 22:18

Из-за строительства канализации в Казани ограничен проезд по ул.Татарстан

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До 21 марта в Казани ограничено движение по ул.Татарстан. В это время здесь проводятся работы по устройству приямков под бурение для строительства кабельной канализации, сообщается в сборнике документов и правовых актов мэрии столицы РТ.

Под ограничение попадают участки дорог рядом с домами №2, 3, 10, 14/59а, 16.

#Транспорт #ограничение движения
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