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Из-за стрельбы у здания суда в Стамбуле пострадали пять человек
Из-за стрельбы у здания суда в Стамбуле пять человек пострадали, двое нападавших ликвидированы, передает ТАСС.
«Погибли 5 человек, 3 из которых были полицейскими», – сообщает агентство CNN Turk.
Отмечается, что нападавшие мужчина и женщина уже ликвидированы.
В результате нападения двое полицейских получили ранения. На место происшествия было направлено множество полицейских и медицинских бригад. Пострадавших доставили в больницу на машине скорой помощи.
Сейчас входы и выходы в здание суда закрыты, главный прокурор Стамбула и заместители главного прокурора находятся на месте происшествия.
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