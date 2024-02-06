Из-за стрельбы у здания суда в Стамбуле пострадали пять человек

Из-за стрельбы у здания суда в Стамбуле пять человек пострадали, двое нападавших ликвидированы, передает ТАСС.

«Погибли 5 человек, 3 из которых были полицейскими», – сообщает агентство CNN Turk.

Отмечается, что нападавшие мужчина и женщина уже ликвидированы.

В результате нападения двое полицейских получили ранения. На место происшествия было направлено множество полицейских и медицинских бригад. Пострадавших доставили в больницу на машине скорой помощи.

Сейчас входы и выходы в здание суда закрыты, главный прокурор Стамбула и заместители главного прокурора находятся на месте происшествия.