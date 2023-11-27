Из-за шторма на Кубани и в Крыму погибли четыре человека

Как минимум четыре человека погибли в результате разгула стихии на Кубани и в Крыму, сообщает РИА Новости.

Тело четвертой жертвы стихии было обнаружено в Новороссийске.

Напомним, в режим ЧС был объявлен на территории определенных муниципальных образований в Крыму из-за последствий шторма.

По последним данным, в результате шторма один человек пропал без вести, еще четверо пострадали и четверо погибли. По данным синоптиков, скорость ураганного ветра в Крыму достигала 144 км/ч. Без электричества из-за непогоды остались более 498 тысяч жителей.