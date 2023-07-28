Из-за столкновения легковушки с трамваем в Казани встал маршрут №8

Из-за ДТП в Казани временно приостановлено движение трамваев 8 маршрута, сообщают в «Метроэлектротрансе».

«На пересечении улиц Беломорская - Химиков произошло столкновение трамвайного вагона с автомобилем. В связи с этим приостановлено движение трамваев 8 маршрута», – указано в сообщении.

Отмечается, что ориентировочное время простоя 30 минут. В настоящее время на месте работают сотрудники службы.

Гостей и жителей города просят заранее планировать свой маршрут.