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Происшествия 28 июля 2023 09:36

Из-за столкновения легковушки с трамваем в Казани встал маршрут №8

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Из-за ДТП в Казани временно приостановлено движение трамваев 8 маршрута, сообщают в «Метроэлектротрансе».

«На пересечении улиц Беломорская - Химиков произошло столкновение трамвайного вагона с автомобилем. В связи с этим приостановлено движение трамваев 8 маршрута», – указано в сообщении.

Отмечается, что ориентировочное время простоя 30 минут. В настоящее время на месте работают сотрудники службы.

Гостей и жителей города просят заранее планировать свой маршрут.

#Метроэлектротранс
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