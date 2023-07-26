Из-за столкновения легковушек в Казани встали трамваи 4-го маршрута

Из-за столкновения двух автомобилей в Казани приостановлено движение трамвайного маршрута №4 в оба направления, сообщают в «Метроэлектротрансе».

«На пересечении ул. Ершова-Гвардейская на трамвайных путях произошло столкновение двух автомобилей», – указано в сообщении.

Отмечается, что ориентировочное время простоя 30 минут. В «Метроэлектротрансе» указали, что трамвайный маршрут № 4 временно следует по маршруту «Сады-9 микрорайон».

Гостей и жителей города просят заранее планировать свой маршрут.