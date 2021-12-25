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Ру Тат
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Происшествия
25 декабря 2021  11:29
Полина Шевчук

Из-за столкновения двух такси встало движение от улицы Губкина до Ямашева в Казани

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Из-за столкновения двух такси встало движение от улицы Губкина до Ямашева в Казани

Авария произошла сегодня днем на Третьей транспортной дамбе в сторону проспекта Ямашева. Дорогу не поделили два автомобиля такси.

Удар был такой силы, что части машин раскидало по проезжей части, а сами авто развернуло поперек дороги.

 

Фото: © очевидцы 

Как рассказали ИА «Татар-информ» свидетели ДТП, из-за аварии движение практически парализовано от развязки на Мамадышский тракт в сторону кварталов.

 

Фото: © «Яндекс. Пробки»

«Проехать невозможно. Приходиться объезжать по трамвайным путям», – пояснили свидетели ДТП.

 

Фото: © очевидцы 

#дтп в казани #пробка из-за аварии
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