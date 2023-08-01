Из-за столкновения большегрузов под Челнами образовалась пробка

На трассе Набережные Челны – Нижнекамск столкнулись два грузовика, в результате образовалась пробка. Об этом сообщил собственный корреспондент агентства в Набережных Челнах Валентин Кулагин.

По предварительной информации, водитель грузового самосвала перед весовым контролем умышленно резко снизил скорость. В результате, ехавшая сзади фура SCANIA, экстренно затормозила. Однако избежать столкновения не удалось.

В результате ДТП водитель фуры SCANIA получил серьезные повреждения и доставлен в больницу.

«В настоящее время по факту ДТП проводится проверка», – рассказал «Татар-информу» начальник отделения ГИБДД отдела МВД по Тукаевскому району РТ Шамиль Ганиев.