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Общество 20 августа 2023 16:49

Из-за стихийной свалки в Челнах демонтировали контейнерную площадку, прослужившую 3 года

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Из-за стихийной свалки в Челнах демонтировали контейнерную площадку, прослужившую 3 года

В Набережных Челнах пришлось демонтировать практически новую контейнерную площадку для крупногабаритного мусора из-за захламления территории, рассказали в Управлении информационной политики и по связям с общественностью. Объект находился около дома 28/10 и был установлен в первый год реализации программы «Наш двор».

Проблема возникла из-за близлежащих кафе и магазинов, которые оставляли мусор на площадке. Отходы копились, а жаркое лето в этом году лишь усугубило ситуацию. В результате жители близлежащих домов направляли обращения в исполком и просили демонтировать контейнерную площадку.

«Было принято решение демонтировать площадку и запретить складировать здесь мусор. Демонтаж был осуществлен исполнительным комитетом при поддержке регионального оператора „Гринта“, администрации Автозаводского района, управляющей компании „Челныстройремонт“, ЖРУ 4 и ТОС „Автозаводский“», — говорится в сообщении.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью

#свалка
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