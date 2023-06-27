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Из-за старта ралли «Шелковый путь» в центре Казани перекроют ряд дорог 5 и 6 июля
В Казани 5 и 6 июля состоится старт международного ралли «Шелковый путь». Будут перекрыты ряд дорог в районе Центрального стадиона. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
«Ожидаются перекрытия ряда дорог 5 и 6 июля. Мы постарались это делать веерно, чтобы не сильно напрягать автолюбителей», — отметил спикер.
Он подчеркнул, что ралли пройдет с 5 по 15 июля. Маршрут пройдет через 13 регионов страны и три часовых пояса, а общая его протяженность составит более 5,2 тыс. километров.
«Татарстан — это один из главных автоспортивных центров нашей страны. Именно поэтому дирекция ралли выбрала Казань для старта главного события в автоспорте этого лета», — заключил министр.
Накануне, 4 июля, в окрестностях села Шали Пестречинского района состоятся тестовые заезды участников соревнований.
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