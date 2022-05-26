Из-за соревнований по триатлону в Казани запланировано массовое ограничение движения
Масштабное перекрытие дорог запланировано в Казани в день проведения чемпионата России по триатлону и соревнований по триатлону среди спортсменов-любителей на олимпийской и средней дистанциях Ironstar 113 & Olympic Kazan 2022. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города и опубликовано в сегодняшнем Сборнике документов и муниципальных правовых актов.
Ограничение будет действовать по маршруту следования участников соревнования 18 июня в следующие временные промежутки.
С 6 утра до 13 часов 18 июня будут перекрыты:
- местный проезд по пр. Амирхана (полностью закроют проезд от дома № 3 до ул. Сибгата Хакима);
- ул. Чистопольская (от кругового движения ул. Сибгата Хакима — ул. Чистопольская до второго съезда к стадиону «Ак Барс Арена» — приостановление двух правых полос движения);
- внутренняя дорога вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (приостановление двух направлений движения), вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (полное ограничение движения);
- съезды с пр. Ямашева — по нижнему мосту к дому №122б по пр. Ямашева и по нижнему мосту у дома №39 по Сибирскому тракту (полное приостановление движения).
С 6 утра до 17.00 часов 18 июня будут перекрыты:
- Кремлевская дамба, ул. Декабристов (в направлении Московского района до ул. Сибгата Хакима — 1,5 правые полосы);
- ул. Сибгата Хакима (от ул. Декабристов до ул. Чистопольская — полное ограничение движения с возможностью сквозного проезда со стороны ул. Козина и ул. Нигматуллина);
- пр. Амирхана (съезд с пр. Амирхана от ул. Козина до ул. Сибгата Хакима — приостановление направления движения);
- мост Миллениум, пр. Амирхана, ул. Вишневского (от ул. Сибгата Хакима до съезда на ул. Ершова в направлении центра — полторы правые полосы);
- ул. Ершова, ул. Карла Маркса (от ул. Вишневского до ул. Толстого в направлении движения к площади Свободы — полторы правые полосы);
- ул. Толстого (по направлению от ул. Карла Маркса до ул. Большая Красная — полное ограничение);
- ул. Большая Красная от ул. Толстого до ул. Батурина (полное ограничение движения с возможностью сквозных проездов с ул. Жуковского, ул. Гоголя, ул. Япеева, ул. Театральная и ул. Пушкина);
- ул. Малая Красная (по направлению от ул. Бассейная до ул. Большая Красная);
- ул. Лобачевского (от ул. Большая Красная до ул. Карла Маркса — полное ограничение);
- ул. Нагорная (от руин башни монастырской стены до ул. Большая Красная — полное ограничение);
- ул. Батурина (от ул. Большая Красная до ул. Кремлевская набережная — полное ограничение движения).
В документе также отмечается, что в день проведения соревнований будет исключена возможность посадки и высадки пассажиров на остановке общественного транспорта «ЦПКиО им. Горького».
Кроме того, в день проведения чемпионата в акватории реки Казанки будет ограничено движение маломерных судов на участке от Кремлевской дамбы до моста Миллениум.