Из-за соревнований по триатлону в Казани запланировано массовое ограничение движения

Масштабное перекрытие дорог запланировано в Казани в день проведения чемпионата России по триатлону и соревнований по триатлону среди спортсменов-любителей на олимпийской и средней дистанциях Ironstar 113 & Olympic Kazan 2022. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города и опубликовано в сегодняшнем Сборнике документов и муниципальных правовых актов.

Ограничение будет действовать по маршруту следования участников соревнования 18 июня в следующие временные промежутки.

С 6 утра до 13 часов 18 июня будут перекрыты:

местный проезд по пр. Амирхана (полностью закроют проезд от дома № 3 до ул. Сибгата Хакима);

ул. Чистопольская (от кругового движения ул. Сибгата Хакима — ул. Чистопольская до второго съезда к стадиону «Ак Барс Арена» — приостановление двух правых полос движения);

внутренняя дорога вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (приостановление двух направлений движения), вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (полное ограничение движения);

съезды с пр. Ямашева — по нижнему мосту к дому №122б по пр. Ямашева и по нижнему мосту у дома №39 по Сибирскому тракту (полное приостановление движения).

С 6 утра до 17.00 часов 18 июня будут перекрыты:

Кремлевская дамба, ул. Декабристов (в направлении Московского района до ул. Сибгата Хакима — 1,5 правые полосы);

ул. Сибгата Хакима (от ул. Декабристов до ул. Чистопольская — полное ограничение движения с возможностью сквозного проезда со стороны ул. Козина и ул. Нигматуллина);

пр. Амирхана (съезд с пр. Амирхана от ул. Козина до ул. Сибгата Хакима — приостановление направления движения);

мост Миллениум, пр. Амирхана, ул. Вишневского (от ул. Сибгата Хакима до съезда на ул. Ершова в направлении центра — полторы правые полосы);

ул. Ершова, ул. Карла Маркса (от ул. Вишневского до ул. Толстого в направлении движения к площади Свободы — полторы правые полосы);

ул. Толстого (по направлению от ул. Карла Маркса до ул. Большая Красная — полное ограничение);

ул. Большая Красная от ул. Толстого до ул. Батурина (полное ограничение движения с возможностью сквозных проездов с ул. Жуковского, ул. Гоголя, ул. Япеева, ул. Театральная и ул. Пушкина);

ул. Малая Красная (по направлению от ул. Бассейная до ул. Большая Красная);

ул. Лобачевского (от ул. Большая Красная до ул. Карла Маркса — полное ограничение);

ул. Нагорная (от руин башни монастырской стены до ул. Большая Красная — полное ограничение);

ул. Батурина (от ул. Большая Красная до ул. Кремлевская набережная — полное ограничение движения).

В документе также отмечается, что в день проведения соревнований будет исключена возможность посадки и высадки пассажиров на остановке общественного транспорта «ЦПКиО им. Горького».

Кроме того, в день проведения чемпионата в акватории реки Казанки будет ограничено движение маломерных судов на участке от Кремлевской дамбы до моста Миллениум.