Из-за сообщения о минировании в центре Казани эвакуировали студентов КНИТУ-КАИ

В Казани эвакуировали людей из здания КНИТУ-КАИ на Большой Красной.

Как сообщают в пресс-службе вуза, получено сообщение о минировании 7-го здания КНИТУ-КАИ.

«На место прибыли оперативные службы города. Решено эвакуировать людей из здания. Службой безопасности университета приняты все меры по обеспечению безопасности и порядка на случай угрозы реального минирования. Прошу сотрудников и студентов КАИ сохранять спокойствие! Спецслужбы работают на месте», – сообщил в своем Telegram-канале ректор вуза Тимур Алибаев.