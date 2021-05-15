Из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах в Казани эвакуировали несколько школ

В соцсетях появилась информация, что в Казани и Иннополисе эвакуируют несколько школ. Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили в школы №18, №7, №122, №169, №171 и лицей Иннополиса.

Сейчас территория гимназия №7 оцеплена, детей вывели на улицу, родителей не пускают. На месте работают пожарные, полиция и медики.

Учителя начали выводить детей, отдают родителям лично из рук в руки.

По состоянию на 11.30, по данным источника агентства, сообщения о минировании пришло в 15 школ.

Как рассказала ученица восьмого класса гимназии №7, во время четвертого урока по громкой связи было объявлено о срочной эвакуации.

«Учителя стали выводить нас на улицу. Вещи остались в классе. Сейчас их забрать нельзя», – рассказала школьница.



фото и видео: Полина Шевчук

