Из-за снегопада временно закрыта для движения автобусов и фур трасса М5 в Татарстане

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время на территории Татарстана ожидается сильный снегопад, низовая метель с ухудшением видимости.

В связи с этим сегодня с 18.00 временно ограничено движение грузовиков и автобусов по трассе М5 в Татарстане. Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, ограничения будут сняты после улучшения погодных условий.

В ГИБДД республики просят водителей воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. В случае возникновения нештатных ситуаций на дороге обращаться за помощью по телефонам: 8-843-533-38-88 и 8-843-291-91-91.