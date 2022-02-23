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Происшествия
23 февраля 2022  19:50
Полина Шевчук

Из-за снегопада временно закрыта для движения автобусов и фур трасса М5 в Татарстане

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По прогнозам синоптиков, в ближайшее время на территории Татарстана ожидается сильный снегопад, низовая метель с ухудшением видимости.

В связи с этим сегодня с 18.00 временно ограничено движение грузовиков и автобусов по трассе М5 в Татарстане. Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, ограничения будут сняты после улучшения погодных условий.

В ГИБДД республики просят водителей воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. В случае возникновения нештатных ситуаций на дороге обращаться за помощью по телефонам: 8-843-533-38-88 и 8-843-291-91-91.

 

#метель #ограничение движения #гибдд рт
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