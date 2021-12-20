Из-за снегопада утром в Казани образовались пробки на дорогах в 9 баллов

Утром 20 декабря из-за обильного снегопада столица Татарстана встала в 9-балльных пробках. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» самое затрудненное движение наблюдается на улицах Амирхана, Чуйкова, Гвардейской, Ершова и Аделя Кутуя, а также в центре города.

Фото: сервис «Яндекс.Пробки»

Кроме того, красным цветом отмечен большой участок на проспекте Победы в районе развязки на улицу Аграрную, а также на Мамадышском тракте в сторону города.

Фото: сервис «Яндекс.Пробки»

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что синоптики предупредили о сильном снеге и метели в Татарстане.