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Ру Тат
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Происшествия
20 декабря 2021  08:27
Павел Климчак

Из-за снегопада утром в Казани образовались пробки на дорогах в 9 баллов

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Утром 20 декабря из-за обильного снегопада столица Татарстана встала в 9-балльных пробках. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» самое затрудненное движение наблюдается на улицах Амирхана, Чуйкова, Гвардейской, Ершова и Аделя Кутуя, а также в центре города.

 

Фото: сервис «Яндекс.Пробки»

Кроме того, красным цветом отмечен большой участок на проспекте Победы в районе развязки на улицу Аграрную, а также на Мамадышском тракте в сторону города.

 

Фото: сервис «Яндекс.Пробки»

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что синоптики предупредили о сильном снеге и метели в Татарстане.

 

Фото: сервис «Яндекс.Пробки»

 

#пробки #снегопад
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