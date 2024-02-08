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Происшествия 8 февраля 2024 17:23

Из-за снегопада пробки в Казани вновь достигли 9 баллов

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Вечером в Казани из-за снегопада образовались 9-балльные пробки. По городу наблюдаются несколько ДТП. Сложная дорожная ситуация практически во всех районах столицы Татарстана, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Особенно движение затруднено на Мамадышском тракте, Горьковском шоссе, Оренбургском тракте, Технической и Магистральной улицах.

Красным цветом окрашено и движение на Петербургской, Лево-Булачной, Павлюхина, Вишневского, Тукая, Пушкина, Тэцевской, Мусина, Миля, Чуйкова и Амирхана.

Фото: © «Яндекс.Карты»

#пробки
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