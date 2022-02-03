Из-за снегопада на трассе М5 в Татарстане ограничено движение для автобусов, такси и фур

В Татарстане из-за сильного ветра, низовой метели и снегопада временно закрывается для проезда такси, грузовиков и автобусов трасса М5. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ со ссылкой на «Волговятскуправдор».

Ограничения вводятся с 10.00 четверга, 3 февраля. Ориентировочное время окончания ограничения движения – 13.00.

Для проезда временно будут закрыты три участка трассы в Бугульминском районе: с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1245 км, с 1253 км по 1257,5 км (общей протяженностью 7,5 км).

В Бавлинском районе ограничения будут на одном участке дороги – с 1257,5 км по 1280 км, протяженностью 22,5 км.