Из-за снегопада на трассах в РТ ввели ограничения для автобусов и грузовиков

На некоторых трассах Татарстана из-за снегопада ввели ограничения для автобусов и грузовиков.

Как сообщает Госавтоинспекция Татарстана, ограничения введены на трассе Р-239 от Чистополя до Альметьевска, а также на части трассы Алексеевское – Альметьевск, проходящей в Альметьевском районе.

Жителей республики призвали не выезжать из населенных пунктов без крайней необходимости, а также по возможности отказаться от езды на личном транспорте. При возникновении нештатных ситуаций за помощью можно обратиться по телефону 8(843)5333888.

Ограничения снимут, когда погодные условия улучшатся.