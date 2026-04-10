Из-за снегопада на трассах в РТ ввели ограничения для автобусов и грузовиков
На некоторых трассах Татарстана из-за снегопада ввели ограничения для автобусов и грузовиков.
Как сообщает Госавтоинспекция Татарстана, ограничения введены на трассе Р-239 от Чистополя до Альметьевска, а также на части трассы Алексеевское – Альметьевск, проходящей в Альметьевском районе.
Жителей республики призвали не выезжать из населенных пунктов без крайней необходимости, а также по возможности отказаться от езды на личном транспорте. При возникновении нештатных ситуаций за помощью можно обратиться по телефону 8(843)5333888.
Ограничения снимут, когда погодные условия улучшатся.