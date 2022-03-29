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Происшествия
29 марта 2022  09:17
Полина Шевчук

Из-за снегопада Казань встала в 7-балльных пробках

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Из-за резкого ухудшения погодных условий и сильного снегопада утро в Казани отметилось 7-балльными пробками.

По данным портала «Яндекс. Пробки», затруднения в движении наблюдаются практически во всех районах города. Уже привычно придется «потолкаться» на въезде со стороны Горьковского шоссе – здесь пробка тянется практически с Залесного.

Красным «горят» центральные улицы столицы – сложности наблюдаются на Пушкина, Горького, Качалова, Вишневского. 

Уже привычные заторы на Гвардейской, Ершова и Аделя Кутуя. Водителям стоит искать пути объезда.

#пробки #пробки казань #снегопад
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