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Из-за сломавшихся грузовиков образовалась огромная пробка на Горьковском шоссе в Казани
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фото: очевидцы
Огромная пробка образовалась сегодня днем на Горьковском шоссе в Казани.
Причиной затора стали два грузовика, которые сломались в правом ряду чуть дальше озера Лебяжье в сторону выезда из города.
Из-за них пробка на выезд начинается еще от остановки «Факел».
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