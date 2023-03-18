Из-за сломавшихся грузовиков образовалась огромная пробка на Горьковском шоссе в Казани

фото: очевидцы

Огромная пробка образовалась сегодня днем на Горьковском шоссе в Казани.

Фото: © очевидцы

Причиной затора стали два грузовика, которые сломались в правом ряду чуть дальше озера Лебяжье в сторону выезда из города.

Из-за них пробка на выезд начинается еще от остановки «Факел».