Из-за скопления воды на дорогах у Танкового кольца изменилось движение троллейбусов №6, 9

На участке дороги Верхний Кабан в направлении Танкового кольца в Казани образовалось большое скопление воды, из-за этого изменилось движение троллейбусов №6 и №9, предупредили в МУП «Метроэлектротранс».

Так, движение троллейбусов №6 временно проходит по маршруту площадь Тукая – Танковая – площадь Тукая. Движение троллейбусов №9 временно проходит по маршруту Глушко – Танковая – Глушко.

Казанцам и гостям столицы Татарстана следует заранее планировать свой маршрут.