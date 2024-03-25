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Происшествия 25 марта 2024 19:30

Из-за скопления воды на дорогах у Танкового кольца изменилось движение троллейбусов №6, 9

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На участке дороги Верхний Кабан в направлении Танкового кольца в Казани образовалось большое скопление воды, из-за этого изменилось движение троллейбусов №6 и №9, предупредили в МУП «Метроэлектротранс».

Так, движение троллейбусов №6 временно проходит по маршруту площадь Тукая – Танковая – площадь Тукая. Движение троллейбусов №9 временно проходит по маршруту Глушко – Танковая – Глушко.

Казанцам и гостям столицы Татарстана следует заранее планировать свой маршрут.

#троллейбусный маршрут
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