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Из-за скопления воды на дорогах у Танкового кольца изменилось движение троллейбусов №6, 9
На участке дороги Верхний Кабан в направлении Танкового кольца в Казани образовалось большое скопление воды, из-за этого изменилось движение троллейбусов №6 и №9, предупредили в МУП «Метроэлектротранс».
Так, движение троллейбусов №6 временно проходит по маршруту площадь Тукая – Танковая – площадь Тукая. Движение троллейбусов №9 временно проходит по маршруту Глушко – Танковая – Глушко.
Казанцам и гостям столицы Татарстана следует заранее планировать свой маршрут.
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