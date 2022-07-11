Из-за ситуации на Украине во Франции возник «горчичный кризис»

В Лионе, третьем по величине городе Франции, возник острый дефицит горчицы. Эксперты объяснили его засухой в Канаде и конфликтом на Украине, сообщает телеканал BFMTV.

Стоимость горчицы во Франции в последние месяцы выросла на 9%. Основная причина – это плохой урожай в Канаде на фоне жаркой погоды – эта страна является главным производителем горчицы.

Вторыми и третьими экспортерами сырья для горчицы выступали Россия и Украина. Сейчас экспорт из этих стран приостановлен из-за логистических проблем на фоне проведения спецоперации.

На недостаток горчицы жалуются, в основном, рестораторы. Так, хозяйка ресторана Le petit Bouchon Ребекка Гийон заявила телеканалу, что из-за недостатка приправы она вынуждена экономить и подавать ее только к фирменной колбаске «андуйет». По ее словам, если ситуация не изменится, то посетителям придется перейти на майонез и кетчуп.

Во Франции трудности с производством горчицы появились в 2019 году на фоне запрета использования пестицидов. Быстро урегулировать «горчичный кризис» не удастся, предупреждает телеканал.