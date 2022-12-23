Из-за симптомов ОРВИ в школах Татарстана отстранили 10 тысяч детей и 2 тысячи педагогов

Начиная с 1 сентября на утреннем фильтре из-за температуры и симптомов ОРВИ от учебы отстранили более десяти тысяч татарстанских школьников. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Всего с начала учебного года не допущено до посещения занятий на фильтрах более 10,8 тысячи детей и почти две тысячи педагогов с температурой или симптомами инфекционных заболеваний», – отметила заместитель главного санитарного врача республики.

Любовь Авдонина подчеркнула, что это очень эффективная мера. Потому что в коллектив не проходит больной человек, следовательно он не заражает других. Она посоветовала активно использовать разобщение не только в школах, но и в рабочих коллективах.