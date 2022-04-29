Из-за симптомов ОРВИ от учебы с начала осени отстранили 57 тыс. татарстанских школьников

Начиная с 1 сентября на утреннем фильтре из-за температуры и симптомов ОРВИ от учебы отстранили 57 тысяч татарстанских школьников. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Утренние фильтры в школах и детских садах продолжаются, напомнила спикер.

«За последние сутки 311 детей были не допущены в образовательные учреждения по причине вирусных респираторных инфекций, либо повышения температуры», — отметила заместитель главного санитарного врача республики.

Всего с начала учебного года на занятия не пустили 57 304 ребенка.

Любовь Авдонина рассказала, что на сегодня в РТ нет классов, отправленных на разобщение из-за большого количества заболевших детей.