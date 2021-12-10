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Ру Тат
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Здоровье
10 декабря 2021  13:29
Эвелина Киселёва

Из-за симптомов ОРВИ от учебы с начала осени отстранили 24 тыс. татарстанских школьников

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Начиная с 1 сентября на утреннем фильтре от учебы отстранили 24 тыс. татарстанских школьников из-за температуры и симптомов ОРВИ. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Утренние фильтры в образовательных организациях продолжаются, 503 ребенка было отстранено за последние сутки», — отметила представитель санитарного ведомства.

Всего с начала учебного года на занятия не пустили 24 435 детей.

Любовь Авдонина напоминала, что в школы не должны пропускать детей с температурой и катаральными явлениями.

#ОРВИ #школы
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