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Из-за сильных осадков в четырех регионах России могут случиться подтопления
В ближайшие пару дней на территории четырех регионов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов РФ прогнозируется выход воды на поймы рек из-за сильных осадков, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в ближайшик двое суток возможен выход воды на поймы рек в районах Забайкальского края и Бурятии.
Подтопление низменных мест прогнозируется и в отдельных районах Красноярского края.
Отмечается, что неустойчивый характер погоды с дождями различной интенсивности также сохранится в Амурской области.
Осадки могут стать причиной поднятия уровней воды на малых реках и подтопления низкопойменных мест.
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