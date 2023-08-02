Из-за сильных осадков в четырех регионах России могут случиться подтопления

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В ближайшие пару дней на территории четырех регионов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов РФ прогнозируется выход воды на поймы рек из-за сильных осадков, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в ближайшик двое суток возможен выход воды на поймы рек в районах Забайкальского края и Бурятии.

Подтопление низменных мест прогнозируется и в отдельных районах Красноярского края.

Отмечается, что неустойчивый характер погоды с дождями различной интенсивности также сохранится в Амурской области.

Осадки могут стать причиной поднятия уровней воды на малых реках и подтопления низкопойменных мест.