Из-за сильного землетрясения в Японии объявлена угроза цунами

Жителей северо-востока Японии предупредили о приближающемся цунами, которое спровоцировало сегодняшнее сильное землетрясение. Толчки ощущались в северных и северо-восточных префектурах, а также в Токио, сообщают «Известия» со ссылкой на главное метеорологическое управление Японии.

Магнитуда землетрясения составила 7,3. ЧП произошло в 23:36 по местному времени (17:36 мск). В регионе объявлена угроза цунами высотой около метра.

По данным сейсмологов, первые волны цунами достигнут северо-восточного побережья Японии примерно в 19:00 мск. Жителей призывают не приближаться к береговой линии.

В настоящее время информации о жертвах и разрушениях не поступало.