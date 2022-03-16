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Ру Тат
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Происшествия
16 марта 2022  18:51

Из-за сильного землетрясения в Японии объявлена угроза цунами

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Жителей северо-востока Японии предупредили о приближающемся цунами, которое спровоцировало сегодняшнее сильное землетрясение. Толчки ощущались в северных и северо-восточных префектурах, а также в Токио, сообщают «Известия» со ссылкой на главное метеорологическое управление Японии. 
Магнитуда землетрясения составила 7,3. ЧП произошло в 23:36 по местному времени (17:36 мск). В регионе объявлена угроза цунами высотой около метра.
По данным сейсмологов, первые волны цунами достигнут северо-восточного побережья Японии примерно в 19:00 мск. Жителей призывают не приближаться к береговой линии.
В настоящее время информации о жертвах и разрушениях не поступало.

#землетрясение #Япония #цунами
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