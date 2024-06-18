Из-за сильного ветра в Казани дерево упало на припаркованный автомобиль

В социальных сетях сообщают, что крупное дерево упало на припаркованный автомобиль на Поперечно-Базарной улице.

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По предварительной информации, обошлось без жертв.

Напомним, сегодня на столицу Татарстана опять обрушилась гроза с сильным ветром и проливным дождем. За считанные минуты небо над городом заволокли плотные грозовые тучи, а дождь обрушился сплошной стеной.