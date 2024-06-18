news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 18 июня 2024 15:50

Из-за сильного ветра в Казани дерево упало на припаркованный автомобиль

Скопировать ссылку

В социальных сетях сообщают, что крупное дерево упало на припаркованный автомобиль на Поперечно-Базарной улице.

Фото: © Соцсети

По предварительной информации, обошлось без жертв.

Напомним, сегодня на столицу Татарстана опять обрушилась гроза с сильным ветром и проливным дождем. За считанные минуты небо над городом заволокли плотные грозовые тучи, а дождь обрушился сплошной стеной.

#непогода в татарстане
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2