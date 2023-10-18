Из-за сильного ветра упавшие деревья нарушили работу двух автобусных маршрутов в Казани

Ассоциация АТП РТ рассказала, что вчера штормовой ветер внес коррективы в работу двух автобусных маршрутов в Казани.

Так, одно из деревьев упало на автобус №47 на конечной остановке на улице Батыршина. В салоне пассажиров не было, экипаж не пострадал. Автобус доставили в гараж, его ремонтируют, а на замену вышел резервный.

Фото: © Ассоциация АТП РТ

Еще одно дерево упало на дорогу, перегородив движение маршруту №88 рядом с Кульсеитово. Из-за дерева автобус не доехал до конечной остановки. Дерево оперативно убрали городские службы, следующий рейс прибыл на конечную остановку в назначенное время.

В Ассоциации АТП РТ напомнили, что по данным МЧС, 18 октября местами по РТ ожидается сильный ветер порывами до 20 м/с.