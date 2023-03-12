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Происшествия 12 марта 2023 10:14

Из-за сильного ветра и метелей водителей Татарстана просят соблюдать особую осторожность

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Из-за сильного ветра и метелей водителей Татарстана просят соблюдать особую осторожность
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Госавтоинспекция Татарстана напоминает водителям о безопасности в непогоду. Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

Сегодня на территории Татарстана ожидаются метели и сильный ветер порывами до 20 м/с, а на дорогах образуется сильная гололедица.

Водителям рекомендуют увеличить дистанцию между транспортными средствами, избегать резких торможений и опасных маневров.

Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным и дорожным условиям.

#гибдд рт #непогода в татарстане
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