Из-за сильного ветра и метелей водителей Татарстана просят соблюдать особую осторожность

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Госавтоинспекция Татарстана напоминает водителям о безопасности в непогоду. Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

Сегодня на территории Татарстана ожидаются метели и сильный ветер порывами до 20 м/с, а на дорогах образуется сильная гололедица.

Водителям рекомендуют увеличить дистанцию между транспортными средствами, избегать резких торможений и опасных маневров.

Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным и дорожным условиям.