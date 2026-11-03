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Общество 3 ноября 2026 08:56

Из-за сильного тумана в Татарстане объявили штормовое предупреждение

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Сегодня, 3 ноября, в Татарстане из-за сильного тумана, с ухудшением видимости до 50 метров и менее, в Республике Татарстан объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Ведомство напоминает судоводителям о необходимости соблюдения требований пользования маломерными судами, а именно — при плавании на маломерном судне запрещается двигаться в туман при ограничении (менее 1 км) видимости, за исключением маломерных судов, использующих радиолокационное оборудование.

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