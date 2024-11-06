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Из-за сильного снегопада в Оренбурге задержали авиарейсы в Казань
Мокрый снег и метель стали причиной задержки и переноса рейсов в аэропорту Оренбурга как на вылет, так и на прилет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Согласно данным онлайн-табло, задержаны вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород, всего более шести рейсов. Уральская транспортная прокуратура указала, что рейсы осуществляют авиакомпании «Аэрофлот» и «ЮВТ Аэро», задержки варьируются от шести до 16 часов. Также в аэропорту уточнили, что самолет, который направлялся в Оренбург из Казани, был перенаправлен на запасной аэродром в Бугульму.
Накануне самолет рейса RT-641 «ЮВТ Аэро» из Казани в Оренбург также был перенаправлен на запасной аэродром в Бугульму.
«В аэропорту Оренбурга наблюдаются сложные метеоусловия - сильный снегопад. В этих условиях авиакомпании приняли решения о задержках и переносе рейсов. Часть задержанных рейсов уже вылетели. Ночные и утренние рейсы перенесены на дневное время 6 ноября», – указано в сообщении.
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