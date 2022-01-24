Из-за сильного снегопада в Краснодаре четвертый раз остановлена работа аэропорта

В Краснодаре из-за сильного снегопада приостановлена работа аэропорта. Это не первое прекращение обслуживания рейсов — ранее воздушная гавань не работала до 6 утра. Об этом сообщает РИА Новости.

Сильный снегопад начал затруднять работу аэропорта еще в субботу. Тогда он закрывался на период с 4 утра до половины третьего дня. В воскресенье работа вновь ограничивалась — на этот раз до 15.00 по Москве. В последний раз работа приостанавливалась поздно вечером в воскресенье и возобновилась лишь в 6 утра сегодняшнего дня.

«В связи с усилением ливневого снегопада и снижением коэффициента сцепления на взлётной полосе аэропорт Краснодара вынужден приостановить приём и выпуск воздушных судов до 12.00. На данный момент задержано 32 рейса. 11 ушло на запасные аэродромы. Отменено к этому часу 13 рейсов», — отметили в пресс-службе аэропорта.