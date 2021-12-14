Из-за сильнейшей за 40 лет засухи жителям Сомали в 2022 году грозит массовый голод

В Сомали наступил самый сильный за последние 40 лет сезон засухи, из-за которого миллионам жителей страны в наступающем 2022 году может грозить голод, отметила в своем отчете британская благотворительная организация Oxfam. Об этом сообщает РИА Новости.

«Около 90% Сомали переживает сильную засуху вслед за тремя подряд сезонами без осадков. Некоторые регионы сталкиваются с самым засушливым сезоном за 40 лет», — сказано в документе.

Также организация сообщает, что около 3, 5 миллионов жителей уже столкнулись с нехваткой продовольствия.

Согласно данным организации, непрекращающаяся из-за изменений климата засуха, продолжительная война в Сомали, нашествия саранчи и пандемия коронавируса привела к голоду в стране.

По оценке Oxfam, 7,7 миллионов человек, что составляет около половины населения Сомали, будут в 2022 году нуждаться в срочной гуманитарной помощи.

По данным глобального индекса голода, Сомали в 2021 году стала самой густонаселенной страной, страдающей от массового голода.