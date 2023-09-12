Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из-за сибирской язвы в Воронежской области госпитализированы девять человек
Число госпитализированных из-за сибирской язвы в селе Лебединка под Воронежем выросло до девяти человек. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы департамента здравоохранения региона.
Как указано в сообщении, лабораторно подтверждено восемь случаев заражения сибирской язвой, еще один находится на стадии уточнения. Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.
В свою очередь в Управлении Роспотребнадзора региона рассказали, что причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного.
Специалистами Управления Роспотребнадзора по Воронежской области организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Отобраны и исследуются пробы из объектов внешней среды.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа