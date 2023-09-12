Из-за сибирской язвы в Воронежской области госпитализированы девять человек

Число госпитализированных из-за сибирской язвы в селе Лебединка под Воронежем выросло до девяти человек. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы департамента здравоохранения региона.

Как указано в сообщении, лабораторно подтверждено восемь случаев заражения сибирской язвой, еще один находится на стадии уточнения. Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.

В свою очередь в Управлении Роспотребнадзора региона рассказали, что причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Воронежской области организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Отобраны и исследуются пробы из объектов внешней среды.