Из-за сбоя оплаты в казанском метро началось столпотворение

Сегодня вечером казанцы долгое время не могли уехать со станции метро «Площадь Тукая». Причиной столпотворения стали неработающие терминалы.

Как сообщили в «Метроэлектрансе», на станции произошел сбой связи. В настоящее время проблема устранена, оплата проходит в обычном режиме через турникеты и терминалы по продаже жетонов.

«Технические специалисты предприятия оперативно устранили сбой. Приносим извинения за доставленные неудобства», – добавили в предприятии.