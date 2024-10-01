Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из-за сбоя оплаты в казанском метро началось столпотворение
Сегодня вечером казанцы долгое время не могли уехать со станции метро «Площадь Тукая». Причиной столпотворения стали неработающие терминалы.
Как сообщили в «Метроэлектрансе», на станции произошел сбой связи. В настоящее время проблема устранена, оплата проходит в обычном режиме через турникеты и терминалы по продаже жетонов.
«Технические специалисты предприятия оперативно устранили сбой. Приносим извинения за доставленные неудобства», – добавили в предприятии.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников