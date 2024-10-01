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Происшествия 1 октября 2024 17:47

Из-за сбоя оплаты в казанском метро началось столпотворение

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Сегодня вечером казанцы долгое время не могли уехать со станции метро «Площадь Тукая». Причиной столпотворения стали неработающие терминалы.

Как сообщили в «Метроэлектрансе», на станции произошел сбой связи. В настоящее время проблема устранена, оплата проходит в обычном режиме через турникеты и терминалы по продаже жетонов.

«Технические специалисты предприятия оперативно устранили сбой. Приносим извинения за доставленные неудобства», – добавили в предприятии.

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